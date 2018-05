Falta combustível em 10 aeroportos, diz Infraero

Em pelo menos 10 aeroportos administrados pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) ainda falta combustível para abastecer as aeronaves, de acordo com dados do final da tarde de hoje (28).

A empresa é responsável por 54 aeroportos em todo país. O balanço foi concluído às 18h15.

Os aeroportos com falta de combustível no fim da tarde de hoje são os de São José dos Campos (SP); Uberlândia (MG); Campina Grande (PB); Juazeiro do Norte (CE); Aracaju; Foz do Iguaçu (PR); Teresina; Paulo Afonso (BA); Palmas e da Pampulha, em Belo Horizonte.

Segundo a assessoria da Infraero, a empresa está em contato com órgãos públicos relacionados ao setor aéreo para garantir a chegada dos caminhões com combustível de aviação aos aeroportos administrados pela empresa.

A Infraero informou ainda que os aeroportos estão abertos e têm condições de receber pousos e decolagens. Nos terminais em que o abastecimento está indisponível, as aeronaves que chegarem só poderão decolar se tiverem combustível suficiente para a próxima etapa do voo.

Aos passageiros, a Infraero recomenda que procurem as companhias aéreas para consultar a situação de seus voos. Aos operadores de aeronaves, a empresa orienta que planejem os voos de acordo com a disponibilidade de combustível na rota pretendida.