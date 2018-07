Facebook despenca 19%

A rede social Facebook perdeu 19% de seu valor de mercado nesta quinta-feira, o equivalente a 115 bilhões de dólares. É a maior queda em um dia da história do mercado de capitais dos Estados Unidos, e do mundo. Seu fundador, Mark Zuckerberg, perdeu o equivalente a 16 bilhões de dólares, enquanto o brasileiro Eduardo Saverin, sócio do Facebook, perdeu 2 bilhões de dólares. O Facebook reportou um faturamento de 13,2 bilhões de dólares, uma alta de 42% em relação ao ano passado. Os lucros cresceram 31% e o número de usuários ativos diários cresceu 11%, uma queda de dois pontos percentuais em relação ao crescimento de 13% do mesmo período do ano passado. São número espetaculares, mas abaixo do esperado por investidores.

Amazon comemora

A varejista Amazon publicou seu relatório do segundo trimestre, nesta quinta-feira, e mostrou um aumento nas vendas em 2,5 bilhões de dólares, além de uma receita operacional de 3 bilhões de dólares e um aumento no lucro de 39%. Os resultados são bem positivos, e mostraram que os investimentos e parcerias da companhia deram certo. Com a publicação do resultado, o valor das ações aumentou 40 dólares, quase 1,5% em poucas horas. Nesta mesma quinta-feira, as ações da rede social Facebook tiveram uma queda de 17,75%. A queda abrupta foi causada também pelo balanço publicado pela empresa. Na quarta-feira, o Facebook resultados abaixo do esperado, e fez com que a companhia perdesse 115 bilhões de dólares.

Acordo até setembro?

O presidente Michel Temer afirmou nesta quinta-feira (26) que o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia (UE), negociado há duas décadas, pode ser fechado até setembro. “As conversas continuam, há uma reunião marcada novamente em setembro e nos esforçamos muito para isso”, disse Temer em Johannesburgo, onde participa da 10ª Cúpula dos Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul). Temer descartou a hipótese de negociações paralelas da UE com outros países e blocos terem um impacto negativo sobre o acordo com o Mercosul. Há temor de que os diálogos entre o bloco e os Estados Unidos para evitar uma guerra tarifária influenciem os europeus. Mais cedo, Temer se reuniu com o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, anfitrião da cúpula. Os dois conversaram sobre ampliar as relações comerciais entre os países.

Leilão bem-sucedido?

A Equatorial Energia arrematou nesta quinta-feira a Cepisa, distribuidora de eletricidade da Eletrobras responsável pelo fornecimento no Piauí. O leilão, o primeiro de distribuidoras de energia, recebeu um único lance, com pagamento de um bônus de outorga de 95 milhões de reais ao Tesouro. Apesar da falta de competição no leilão, o resultado foi comemorado pelo governo federal e pela Eletrobras, uma vez que a Cepisa é deficitária, assim como outras cinco distribuidoras da estatal que atuam no Norte e no Nordeste, que também devem ser vendidas. O lance da Equatorial, que já controla distribuidoras no Maranhão e no Pará, significará uma redução de 8,5% nas tarifas praticadas pela Cepisa, o que deverá entrar em vigor em 45 dias após a transferência do controle da elétrica. Para o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Romeu Rufino, o resultado do leilão foi “muito positivo”, uma vez que os consumidores também deverão ser beneficiados com redução das tarifas e melhores serviços.

Economista na mira da PF

O economista Roberto Giannetti da Fonseca, ligado ao PSDB, foi um dos alvos de nova fase da Operação Zelotes, deflagrada pela Polícia Federal na manhã desta quinta-feira para investigar um suposto esquema de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo ex-conselheiros do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf). Oito pessoas, entre elas Giannetti e o ex-secretário de Comércio Exterior, Daniel Godinho (governo Dilma), e duas empresas foram alvos da operação, que cumpriu mandados de busca e apreensão em Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Pernambuco e Distrito Federal. A suspeita é de que Giannetti tenha recebido, por meio de sua consultoria, 2,2 milhões de reais da siderúrgica Paranapanema para favorecer a empresa num processo no Carf, livrando-a de débitos aplicados pelo Fisco em 2014. Segundo o Ministério Público Federal, os prejuízos calculados ultrapassam, em valores atualizados, 650 milhões de reais. O economista deixou a campanha de João Doria em São Paulo.

Paquistão tem novo primeiro-ministro?

O ex-jogador de críquete Imran Khan anunciou sua vitória nas eleições do Paquistão nesta quinta-feira (26). O anúncio de Khan, porém, não é oficial, e foi recusado pelos partidos de oposição. Mas é uma resposta ao atraso da Comissão Eleitoral do país, que retardou em mais de 24 horas o resultado oficial das eleições devido a “um problema técnico”. Para os rivais, o motivo do atraso e da vitória anunciada por Khan faz parte de uma fraude na eleição deste ano. Segundo a Liga Muçulmana-Nawaz do Paquistão (PML-N) e para o Partido do Povo do Paquistão (PPP), muitas zonas eleitorais tiveram os monitores expulsos durante a contagem, e, portanto, muitas contagens manuais não puderam ser verificadas.

Cannabis em Londres

O governo britânico anunciou nesta quinta-feira (26) a legalização da cannabis terapêutica, mas antecipou que não se trata de um passo para a legalização para uso recreativo. Após uma revisão da regulamentação, o ministro britânico do Interior, Sajid Javid, decidiu legalizar o uso terapêutico da cannabis para “que esteja disponível por receita”, afirmou, num comunicado. Agora, pessoas que sofrem de epilepsia podem utilizar a erva. Em seu Twitter, Javid afirmou que a permissão vai fazer com que essas pessoas “que sofrem em silêncio tenham a vida melhorada”.