FAB parabeniza Flamengo durante voo com slogan do presidente Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro publicou nas redes sociais, neste domingo (24), áudio de uma mensagem da Força Aérea Brasileira (FAB) que teria sido reproduzida no avião que levou a equipe do Flamengo de volta ao Rio de Janeiro, após o título da Copa Libertadores.

“A Força Aérea Brasileira, em nome do presidente da República, Jair Bolsonaro, dá as boas-vindas ao time do Flamengo e felicita a equipe campeã que tão bem representou o Brasil para a conquista da Copa Libertadores da América. Brasil acima de tudo. Parabéns”, diz a mensagem aos jogadores.

Na mensagem, a FAB parabeniza a equipe carioca e utiliza parte do slogan de campanha do presidente: “Brasil acima de tudo”. A equipe do Flamengo foi trazida de Lima ao Rio em voo fretado e escoltado por dois caças da Força Aérea.

Bolsonaro parabenizou o Flamengo pelo título da Libertadores por meio de suas redes sociais minutos após o final do jogo, na noite deste sábado. Embora seja palmeirense, ele havia dito que iria torcer pelo time carioca e chegou até a “prever” que Gabriel Barbosa, o Gabigol, faria o gol do título, como de fato aconteceu. O atacante marcou duas vezes na vitória por 2 a 1 sobre o River Plate.