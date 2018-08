Explosão em refinaria da Petrobras

Uma explosão atingiu uma das caldeiras da Refinaria de Paulínia (Replan) no início da madrugada desta segunda-feira, 20. Não há informações sobre feridos. Pelo menos dez viaturas do Corpo de Bombeiros atuam para combater as chamas. A equipe de brigada de incêndio da própria companhia evitou que o fogo se espalhasse para outras unidades do complexo. Não houve necessidade de evacuação dos moradores da região onde fica o complexo industrial. Nas redes sociais moradores relatam que ouviram uma forte explosão e sentiram as janelas e chão tremerem. As causas da explosão ainda serão investigadas.

Reforço em Roraima

Mais 120 homens da Força Nacional de Segurança e 36 voluntários na área de Saúde deverão seguir para Pacaraima (RR), após os tumultos entre imigrantes venezuelanos e moradores brasileiros ocorridos neste sábado, 18. As medidas foram decididas em reunião do presidente Michel Temer com um grupo de ministros, concluída na tarde deste domingo, 19. A informação consta de nota divulgada pelo Palácio do Planalto. “O Governo Federal continua em condições de empregar as Forças Armadas para a Garantia da Lei e da Ordem em Roraima”, informa o texto. “Por força de Lei, tal iniciativa depende da solicitação expressa da Senhora Governadora do Estado.”

Venezuelanos em fuga

Após os tumultos ocorridos neste sábado, 18, em Pacaraima (RR), na fronteira do Brasil com a Venezuela, perto de 1.200 imigrantes venezuelanos deixaram o País, ao Estadão/Broadcast o comandante da base local da Operação Acolhida, coronel Hilel Zanatta. O posto de recepção onde são realizados os procedimentos de controle de passaporte e vacinação chegou a ser fechado entre as 11h de ontem e as 8h de hoje, para garantir a segurança do pessoal interno. “Calculamos que foram cerca de 1.200 pessoas”, informou. Na conta, entram perto de 500 venezuelanos que estavam no posto de recepção e mais perto de 400 que, pelo fluxo normal, chegariam ao País ao longo da tarde. Além desses, há perto de 300 imigrantes que viviam nas ruas de Pacaraima e, por questão de segurança, cruzaram a fronteira de volta.

Os candidatos e a Justiça

Dos 198 candidatos na disputa pelos governos estaduais neste ano, ao menos 47 respondem a processos na Justiça por corrupção, peculato ou improbidade, ofensas contra administração pública. O levantamento foi feito pelo Estado com base no sistema processual dos tribunais estaduais, regionais federais e superiores do País, no site de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e no aplicativo Vigie Aqui, do Instituto Reclame Aqui. A conta não inclui eventuais processos que tramitam em sigilo ou segredo de Justiça, pois não constam nos sistemas de acompanhamento processual. O fato de responder a ações ou inquéritos não inviabiliza a candidatura destes políticos. Pela Lei da Ficha Limpa, em vigor desde 2010, somente condenados em segunda instância ou agentes públicos que tenham renunciado para evitar a cassação serão considerados inelegíveis.

Trump: nada a esconder

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste domingo que não tem “nada a esconder” em relação às investigações sobre uma possível interferência russa na eleição americana, conduzidas pelo procurador Robert Mueller. A declaração de Trump ocorre após o jornal The New York Times ter revelado que o principal advogado da Casa Branca, Donald McGahn, cooperou com a equipe de investigadores, compartilhando detalhes do inquérito que tenta estabelecer se o presidente Donald Trump obstruiu a justiça. Trump negou que seu principal advogado tenha passado para o outro lado e disse que permitiu que McGahn e outros testemunhassem. “Não tenho nada a esconder”, finalizou, no Twitter.

840 pontes em risco na França

Uma auditoria financiada pelo governo da França concluiu que 840 pontes no país enfrentam problemas sérios e correm o risco de um eventual desabamento. O governo do presidente Emmanuel Macron já prometeu mais gastos em infraestrutura, mas o assunto ganhou mais força após o desabamento de uma ponte na vizinha Itália, que matou 43 pessoas. As conclusões da auditoria foram publicadas neste domingo pelo Journal du Dimanche. Segundo ela, entre as 12 mil pontes mantidas pelo governo da França, um terço precisava de reparos e 7%, ou cerca de 840 pontes, apresentavam “risco de colapso” nos próximos anos e poderiam ser fechadas.

Trégua com o Talibã

O presidente do Afeganistão, Ashraf Gani, anunciou neste domingo um cessar-fogo de três meses com os talibãs a partir de amanhã com a condição de que os insurgentes façam o mesmo, no que seria o segundo cessar-fogo em 17 anos de conflito. “Anunciamos um cessar-fogo que terá efeito a partir de amanhã, segunda-feira, o Dia de Arafa (segundo dia de peregrinação à Meca), até o dia do nascimento do profeta, Milad-un-Nabi, desde que os talibãs façam o mesmo”, disse o líder. A medida, que valerá de 20 de agosto a 20 de novembro, se for aceita pelo grupo insurgente, foi anunciada por ocasião da festividade muçulmana do Eid al-Adha ou “Festa do Sacrifício “, que será celebrada na quarta-feira.