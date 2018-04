Explosão em posto de gasolina deixa ao menos quatro feridos em SP

São Paulo – Uma explosão em um posto de combustível da Avenida Imirim, 2.200, no bairro que leva o mesmo nome, na zona norte de São Paulo, deixou ao menos quatro pessoas feridas na manhã desta terça-feira, 17.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, uma delas foi atendida pela corporação e encaminhada a um pronto-socorro da região. Outras quatro foram resgatadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Não havia, até a publicação desta matéria registro de vítimas fatais. No entanto, há possibilidade de outras pessoas estarem sob os escombros. Cães farejadores ajudam nas buscas de possíveis vítimas.

Nove viaturas estão no local, além do helicóptero Águia. A ocorrência foi registrada às 9h10 desta terça e as causas do acidente serão investigadas.

Nas redes sociais, moradores e trabalhadores da região relatam o susto com o barulho da explosão, que também atingiu o muro da Escola Estadual Joaquim Leme do Prado. Ninguém se feriu no estabelecimento de ensino.