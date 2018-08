Explosão em laboratório da UFRJ deixa três feridos

Uma explosão no laboratório de metalurgia do Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia (Coppe) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), assustou a todos que estavam no local. O acidente ocorreu por volta das 10h30 da manhã de hoje (15). Pelo menos três pessoas ficaram feridas.

De acordo com a assessoria, os feridos são um professor, uma aluna e um funcionário. As informações preliminares são que as vítimas tiveram ferimentos no rosto e pescoço.

Há equipes de socorro e investigadores no local da explosão, no bloco F do instituto.