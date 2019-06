Explosão deixa ao menos 4 feridos em Curitiba (PR)

Curitiba – Uma explosão deixou ao menos quatro pessoas feridas em um prédio na manhã deste sábado, 29, em Curitiba , no Paraná. Um garoto de 11 anos chegou a ser jogado do quarto com o impacto, no 6º andar, e precisou ser hospitalizado. Além dele, estavam no apartamento os pais do menino e um profissional que realizava um serviço de impermeabilização no momento do acidente.

O Corpo de Bombeiros de Curitiba acredita que a máquina que realizava o serviços pode ser a causa da explosão, que ocorreu na Rua Dom Pedro I, no bairro Água Verde.

O garoto de 11 anos, após ser atendido no local, foi levado ao Hospital do Trabalhador, especializado em traumas. Já os pais do garoto, além do profissional que manuseava o equipamento, foram encaminhados ao Hospital Evangélico com queimaduras.

Em entrevista à Rádio Banda B, o major Fernando Ferreira Machado, do Corpo de Bombeiros, relatou que, ao chegar no local, “havia pessoas em estado grave, com queimaduras diversas. A princípio acontecia um serviço de impermeabilização que causou a explosão”, disse.

Para Machado, pode ter havido vazamento de gases do equipamento, que foi encontrado na sala. “Os feridos estavam neste cômodo, apenas o garoto estava em um dos lados que perdeu as paredes e, por isso, acabou lançado”.

Por causa do impacto, o prédio está interditado e a edificação passará por uma avaliação. A Polícia Científica irá periciar a máquina de impermeabilização e checar a suspeita de vazamento.