Explosão de barco no Acre deixa 15 feridos em estado grave

A explosão de um barco no Rio Juruá, no município de Cruzeiro do Sul (AC), deixou 15 pessoas gravemente feridas. O acidente aconteceu por voltas das 18h de ontem (7), durante o abastecimento da embarcação, que levava tambores de combustível.

O barco de grande porte, conhecido como batelão, transportava passageiros e cargas com destino à cidade de Marechal Thaumaturgo, no interior do estado. A operação de combate ao fogo e salvamento durou cerca de 40 minutos.

De acordo com Secretaria de Saúde do Acre, hoje (8), uma das vítimas, um bebê de 7 meses, foi transferida para a unidade de terapia intensiva do Hospital da Criança, em Rio Branco, capital do estado.

Os pacientes estão sendo atendidos no Hospital do Juruá. Oito deles estão entubados, sendo que quatro seguem em estado grave e também serão transferidos ao longo do dia para Rio Branco.

Notificação

O Corpo de Bombeiros Militar do Acre informou que vai notificar a Marinha para que intensifique a fiscalização na região, de modo a evitar que esse tipo de ocorrência volte a acontecer.