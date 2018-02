Exército faz operação em favela na zona norte do Rio

São Paulo – As Forças Armadas e equipes das Polícias Civil e Militar realizam na manhã desta terça-feira, 20, uma operação na comunidade Kelson’s, na Penha, bairro da zona norte do Rio.

A ação, que foi deflagrada na noite desta segunda-feira, 19, visa a desobstrução de vias, bloqueio nas rodovias federais que cortam o Estado do Rio, combate ao tráfico e ações de estabilização na favela Kelson’s.

A operação integrada segue o contexto do Decreto Presidencial de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) para ações em apoio ao Plano Nacional de Segurança Pública, assinado em 28 de julho de 2017.

A ação foi programada antes do decreto presidencial de intervenção da Forças Armadas na segurança do Rio de Janeiro.

Algumas vias e acessos nessas áreas podem ser interditados e setores do espaço aéreo poderão ser controlados, oportunamente, com restrições dinâmicas para aeronaves civis. Não há interferência nas operações dos aeroportos.

No Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), na Cidade Nova, representantes de todas as instituições envolvidas nas operações estão acompanhando e orientando, em tempo integral, os desdobramentos, desde as 5h desta segunda.