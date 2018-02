Homem executado dentro de ambulância

Em mais uma noite de episódios de violência no Rio de Janeiro, um homem foi executado com diversos tiros dentro de uma ambulância, em frente a um hospital, na Zona Oeste da cidade. Segundo informações da Polícia Militar, o crime ocorreu na Rua Guarulhos, na lateral do Hospital Albert Shweitzer, em Realengo, no fim da noite de sábado. A ambulância que levava o paciente foi interceptada por um carro ocupado por quatro homens carregando fuzis. O paciente chegava ao hospital trazido de outra unidade de saúde onde tinha passado por um exame médico. Os criminosos ordenaram que o motorista deixasse da ambulância e fizeram vários disparos contra o doente.

–

Às Sete – um guia rápido para começar seu dia

Leia também estas outras notícias da seção Às Sete e comece o dia bem informado:

Cartórios podem emitir passaporte e RG

Os cartórios brasileiros podem agora iniciar o processo de emissão do registro de identidade e de passaportes, segundo o jornal O Estado de S. Paulo. Para que os estabelecimentos possam emitir o RG, devem fazer convênio com a Secretaria de Segurança Pública de cada Estado. Para o passaporte, é preciso associar-se com a Polícia Federal e a Associação Nacional dos Cartórios de Registro Natural. Os acordos dos cartórios devem passar por análise e homologação do Poder Judiciário. No caso dos convênios locais, é função das corregedorias dos tribunais estaduais.

–

Derrota de Correa no Equador

Cerca de 10 milhões de equatorianos foram às urnas neste domingo para, entre outras questões, votar a possibilidade de reeleições sem limite no país. Segundo resultados parciais divulgados pelo Conselho Nacional Eleitoral, com 60% das seções apuradas à 1h15 de Brasília, a reeleição vinha sendo derrotada por 65% dos eleitores, enterrando a chance do ex-presidente Rafael Correa tentar uma nova eleição no país. Rafael Correa não pôde votar, já que havia transferido seu título de eleitor para a Bélgica, onde pensava passar a residir. Assim, compareceu a um centro eleitoral em Guayaquil para justificar sua ausência.

–

Tillerson contra Maduro

Os Estados Unidos subiram o tom das críticas ao governo de Nicolás Maduro, na Venezuela. O secretário de Estado americano, Rex Tillerson, disse neste domingo, em Buenos Aires, que “não se pode tolerar que a Venezuela não seja uma democracia”. Tillerson afirmou que sua viagem pela América Latina pretende “buscar soluções que acelerem o fim da situação porque a crise humanitária a está transformando em algo cada vez mais obscuro”. “Temos de chegar a um final mais rápido. Estamos olhando novas opções, mas temos preocupação em não afetar também outros países”, afirmou. Depois da Argentina, Tillerson segue para o Peru e a Colômbia.

–

Surpresa no Super Bowl

O inesperado aconteceu na noite deste domingo, em uma das finais mais emocionantes em 52 edições do Super Bowl. O Philadelphia Eagles superou o New England Patriots após dois anos de hegemonia da equipe comandada por Tom Brady, um dos maiores nomes da história da NFL. Com uma estratégia impecável de anular o famoso quarterback, os Eagles conquistaram pela primeira vez o troféu Vince Lombardi pelo placar de 41 a 33. Os Eagles disputaram o Super Bowl em outras duas oportunidades, ficando com o vice-campeonato. Em 1980, perderam para o Oakland Raiders e, em 2004, a derrota foi justamente para o New England Patriots – desde então, o único remanescente daquele primeiro confronto em finais é Tom Brady.