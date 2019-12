Exames indicam melhora de Bruno Covas e câncer em estágio de cicatrização

O câncer diagnosticado no aparelho digestivo do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, está em estágio de cicatrização, as outras lesões existentes no fígado e sistema linfático reduziram de tamanho. As informações foram divulgadas nesta segunda-feira pela equipe médica do prefeito.

Covas foi submetido a exames de sangue, endoscopia, ressonância magnética e PET Scan no domingo à tarde. Nesta terça-feira, ele retomará as sessões de quimioterapia. Foram prescritas mais cinco sessões. Até agora, Covas havia feito três aplicações de quimioterapia.

“Os resultados foram auspiciosos, muito bons”, afirmou o médico David Uip.

O clima entre os médicos foi de comemoração. A previsão é que essa nova fase do tratamento termine em fevereiro. Até lá estão mantidas as orientações atuais — trabalhar normalmente evitando ambientes com aglomeração de pessoas pela baixa imunidade do paciente.

Segundo os médicos, o prefeito reagiu muito bem às primeiras quimioterapias sem “efeitos adversos”. Mas eles evitaram falar em cura da doença. O índice de marcadores tumorais no sangue do prefeito reduziram 90%. O tumor localizado na cárdia — no aparelho digestivo — está em processo de cicatrização.

No local exames de imagem mostraram que não é possível mais ver o tumor, mas uma “fibrose cicatrização”. A metástase no fígado teve uma redução assim como nos linfonodos.

Os médicos disseram que nunca se discutiu a possibilidade de cirurgia até o momento. Novos exames serão feitos em fevereiro para reavaliar o quadro de Covas.

O prefeito descobriu o câncer em outubro deste ano após ser internado com erisipela. Por enquanto, ele segue no exercício do cargo e deverá ter alta do hospital Sírio-Libanes entre quarta e quinta-feira.