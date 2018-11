EXAME Fórum Turismo debate potencial e desafios para o setor no Brasil

São Paulo — Acontece na manhã desta terça-feira (20), em Florianópolis, o EXAME Fórum Turismo. Com o tema “O potencial do turismo brasileiro – como tornar o Brasil um destino mais competitivo no mercado mundial”, o evento reúne autoridades, especialistas e líderes empresariais para discutir os desafios e as perspectivas para o setor no país.

O turismo é hoje uma das maiores tendências mundiais, que desde 2009 cresce em disparada. No ano passado, o ramo expandiu 7% e movimentou mais de 1,6 trilhão de dólares.

O encontro começa com uma palestra que aborda o avanço do turismo no Brasil, com o atual ministro do Turismo, Vinícius Lummertz. Depois, acontece uma palestra e entrevista com Domenico De Masi, filósofo e autor do livro “O Ócio Criativo”.

Em seguida, há um debate, mediado por EXAME, sobre como as empresas estão se preparando para as novas tendências do turismo global. Participam Marcos Swarowsky, Diretor de Gerenciamento de Mercado do Expedia Group para América e Rogério Siqueira, presidente do Beto Carrero World.

Na sessão seguinte, três startups brasileiras mostram como suas ideias estão mudando o setor no Brasil. O bate-papo tem participação de Bruno Nissental, fundador da Oktoplus, empresa que vende bilhetes aéreos nacionais e internacionais através de milhas, Roberta Guimarães, fundadora da GoLocal, empresa que alia turismo convencional com experiências de voluntariado e Caio Martins, fundador e CEO do Instaviagem, plataforma que planeja viagens surpresas.

Outra palestra com Rafat Ali, presidente da Skift, empresa que fornece serviços de notícias, pesquisa e marketing para o setor de viagens, faz uma videoconferência sobre as megatendências do turismo global.

Para encerrar o evento, Tufi Michreff Neto, secretário de Estado de Turismo, Cultura e Esporte de Santa Catarina e Gean Loureiro, prefeito de Florianópolis, apresentam as perspectivas e o impacto econômico do turismo no estado.