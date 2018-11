EXAME Fórum discute hoje as cidades inteligentes onde viveremos

São Paulo — EXAME realiza, nesta manhã de quarta-feira, em São Paulo, o EXAME Fórum Cidades Inteligentes. O evento terá a apresentação de experiências práticas e discussões sobre como as cidades estão ficando cada vez mais inteligentes, os ganhos que isso traz em qualidade de vida e as oportunidades de negócios que surgem com esse avanço.

O evento, organizado por EXAME em parceria com a empresa Hiria, conta com a presença de autoridades, especialistas e líderes empresariais. Ele será dividido em duas partes. Na primeira, especialistas vão debater os avanços tecnológicos na gestão das cidades e os benefícios para a população e os negócios.

Entre os participantes dessa etapa estão Américo Tristão Bernardes, diretor do Departamento de Inclusão Digital do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações; e Juelinton Silveira, diretor de comunicação da Huawei. Essa primeira parte do Fórum se completa com um debate moderado por EXAME.

Na segunda parte serão apresentados cinco casos de sucesso no uso de tecnologia na gestão pública. Na primeira dessas apresentações, Paulo Alexandre Barbosa, prefeito de Santos (SP), vai falar sobre o uso de geoprocessamento de dados nessa cidade.

A segunda apresentação será feita por Giovanni Pengue Filho, diretor geral da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), que vai discutir a tecnologia empregada no Centro de Controle Operacional dessa autarquia pública.

Na sequência, Sandro Scarpelini, secretário de saúde de Ribeirão Preto vai contar como essa cidade paulista planeja e gerencia o atendimento de saúde. Já José Crespo, prefeito de Sorocaba, vai abordar as comunicações e os processos decisórios na administração do município.

Silvestre Eduardo Rocha Ribeiro, secretário de mobilidade e transportes de Jundiaí (SP) contará a experiência dessa cidade no aperfeiçoamento do transporte urbano. No final, os cinco apresentadores participarão de um debate que terá, também, a presença de Diego Conti, pesquisador da PUC e professor da Uninove.

Acompanhe a cobertura do EXAME Fórum Cidades Inteligentes aqui no site EXAME.