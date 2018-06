EXAME Fórum debate, em Brasília, como ampliar o acesso à saúde

São Paulo — Autoridades, especialistas, médicos e executivos do setor da saúde têm um encontro marcado na manhã desta quinta-feira em Brasília – o EXAME Fórum Saúde. O evento tem o tema “Viver mais e melhor – Como ampliar o acesso a saúde e prolongar a vida dos brasileiros”.

Um dos destaques é uma palestra de Alexandre Kalache, médico gerontólogo e presidente do Centro Internacional da Longevidade. Ele vai abordar o envelhecimento da população brasileira e seu impacto no sistema de saúde.

O EXAME Fórum Saúde Brasília terá também um debate sobre a inovação na indústria farmacêutica. Estarão nele Varley Dias Sousa, gerente geral de medicamentos e produtos biológicos da Anvisa, Thiago Rodrigues Santos, diretor do Departamento do Complexo Industrial e Inovação da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, e Pedro Bernardo, presidente da Interfarma. Os três vão discutir como os setores público e privado podem trabalhar conjuntamente para que os avanços em medicamentos beneficiem mais pessoas.

Leandro Fonseca, diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, vai falar sobre o papel da saúde complementar na ampliação do acesso aos serviços.

Por fim, haverá um debate sobre gestão de custos, produtividade e tecnologia no setor de saúde. Vão participar dele Adriano Caldas, presidente Johnson & Johnson Medical Devices, Denise Eloi, diretora-executiva do Instituto Coalizão Saúde, e Lídia Abdalla, presidente do Laboratório Sabin.

O EXAME Fórum Saúde Brasília tem o patrocínio da Bristol-Meyers Squibb e conta com apoio do Ministério da Saúde e apoio institucional da Interfarma. Vai ser transmitido ao vivo na página de EXAME no Facebook e no site, das 9h às 12h30.