EXAME Fórum 2019 debate desafios para Brasil avançar

São Paulo — Empresários, executivos, políticos e investidores se encontram nesta segunda-feira, em São Paulo, para o grande evento anual de EXAME, o EXAME Fórum 2019. O evento vai discutir as grandes pautas na mesa para fazer a economia brasileira destravar e o país voltar a crescer de forma consistente.

Entre os temas na agenda estão a renovação política, os desafios da segurança pública, as perspectivas econômicas, a recuperação dos estados. Entre os nomes confirmados estão o apresentador Luciano Huck; os governadores João Doria (SP), Camilo Santana (CE), Rui Costa (BA), Helder Barbalho (PA), Wilson Witzel (RJ); Fábio Coelho, presidente do Google Brasil; Frederico Trajano, presidente do Magazine Luiza e Pedro Parente, presidente do conselho da BRF.

O evento acontece num momento de debates sobre as perspectivas de crescimento do país, que chega a setembro com previsão de avançar apenas 0,87% em 2019. Para 2020, o banco Bradesco reduziu na sexta-feira a perspectiva de crescimento do país de 2,2% para 1,9%, citando o desafiador cenário externo como principal motivo para a revisão.

Entre os motivos de incerteza global estão os impactos da guerra comercial, as indefinições do Brexit e a batalha eleitoral nos Estados Unidos. Na sexta-feira o anúncio de que o país gerou 130.000 empregos em agosto, ante os 150.000 previstos, gerou mais munição a quem aponta para um forte desaceleração da economia americana em 2020.

No Brasil, os debates do EXAME Fórum devem trazer luz sobre até que ponto polêmicas e retrocessos em pautas ambientais e sociais interferem no avanço da economia e da pauta de reformas. O Rio de Janeiro passou o domingo em mais uma grande e desnecessária polêmica sobre a apreensão de livros com suposta “temática LGBT” na bienal do livro.

Em meio às renitentes más notícias, os debatedores do EXAME Fórum têm o desafio de olhar para frente, e devem trazer pitadas de otimismo em setores como segurança, desburocratização, tecnologia, renovação política. O evento acontece no Hotel Unique, na capital paulista, a partir das 9h.