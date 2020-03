Exame de paciente que morreu em Niterói aponta coronavírus, diz prefeito

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves (PDT), confirmou que o primeiro exame do idoso que morreu na terça-feira, 17, à noite no Hospital Icaraí apontou o novo coronavírus. Agora, será feita a contraprova. O paciente, de 69 anos, morreu, segundo nota da unidade, por choque séptico e pneumonia. A viúva dele está internada no mesmo hospital e seu estado de saúde é estável.

“Ao que tudo indica, o exame aponta para o coronavírus. Infelizmente, tudo indica isso. O primeiro exame confirmou isso, mas falta o segundo ainda. O homem contraiu do enteado, que veio de uma viagem do exterior – disse o prefeito ao “Bom Dia Rio”, noticiário matinal local da Rede Globo.

A Secretaria Estadual de Saúde ainda não se pronunciou. Inicialmente, esperava-se para a tarde desta quinta, 19, a divulgação dos resultados dos exames do idoso de Niterói e de uma idosa de Miguel Pereira, município do interior, que também morreu na terça, com suspeita de covid-19.