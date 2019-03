Ex-presidente Michel Temer e ex-ministro Moreira Franco são presos

São Paulo — O ex-presidente da República Michel Temer foi preso na manhã desta quinta-feira (21), em São Paulo, pela Força-tarefa da Lava Jato do Rio de Janeiro. Ele foi levado até o Aeroporto de Guarulhos para realizar o exame de delito. Temer será levado para o RJ, ainda, nesta quinta-feira, em um avião da Polícia Federal.

Temer é o segundo presidente do Brasil a ser preso — o primeiro foi Luiz Inácio Lula da Silva, em abril do ano passado.

Sua prisão está relacionada com desvios de recursos nas obras da usina nuclear de Angra 3, de acordo com uma fonte da Lava Jato no Ministério Público Federal (MPF). Segundo a fonte, a prisão tem relação com a operação Radioatividade, que prendeu em 2015 um ex-presidente da Eletronuclear acusado de desvios nas obras de Angra 3.

Logo após a prisão de Temer, seu ex-ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, também foi detido no Rio de Janeiro, retornando de uma viagem a Brasília.

Os mandados de prisão preventivos foram expedidos pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, na última terça-feira (19). Os agentes também tentam cumprir mandado contra Eliseu Padilha, ex-ministro-chefe da Casa Civil.

A polícia estava a procura de Temer desde quarta-feira (20). Na manhã desta quinta, um carro se aproximou da residência do ex-presidente e a voz de prisão foi dada.

O ex-presidente é alvo de diferentes investigações sobre corrupção no âmbito da Lava Jato. Após deixar o Planalto, denúncias que tramitavam no Supremo Tribunal Federal (STF) contra Temer foram encaminhados para a primeira instância, uma vez que ele deixou de ter foro privilegiado.

Informações apontam que os mandados se tratam da delação de José Antunes Sobrinho, da Engevix, que afirmou à PF que pagou R$1 milhão de reais em propina, a pedido do coronel João Baptista Lima Filho e de Moreira Franco. Tudo isso com o conhecimento de Temer.

Em declaração ao jornal Estadão, o advogado do ex-presidente, Eduardo Carnelós, afirmou que a prisão de Temer “é uma barbaridade”. O jornalista Kennedy Alencar, da CBN, tuítou que Temer atendeu a um telefonema confirmando que estava a caminho do Aeroporto de Guarulhos.

“Barbaridade.” Assim reagiu o presidente Michel à prisão. Ele atendeu telefonema meu e confirmou que estava a caminho do Aeroporto de Guarulhos, acompanhado por policiais federais que cumpriam mandado de prisão preventiva expedido pelo juiz federal Marcelo Bretas, do Rio. — Kennedy Alencar (@KennedyAlencar) March 21, 2019

*Mais informações em instantes.