Ex-lutador de MMA Mamute é assassinado dentro da própria casa no Pará

São Paulo – O ex-lutador de MMA Adriano Sylberth Santana Pereira, conhecido como Mamute, foi assassinado na própria casa na noite de ontem em Outeiro, um distrito de Belém, no Pará.

Segundo a Polícia Civil, ele estava com a companheira e um filho de nove anos, por volta das 23h30, quando bateram na porta dos fundos.

Mamute foi abrir a porta e se deparou com três homens com camisas no rosto e armados. Imediatamente, ele correu para o quarto, mas foi perseguido.

Os homens atiraram no rosto de Adriano, mesmo depois de ele pedir calma, e depois levaram os aparelhos celulares do ex-lutador e da namorada.

Quando perceberam que Mamute não tinha morrido, voltaram para aplicar golpes de faca no peito dele.

A equipe da Divisão de Homicídios da Polícia Civil apurou que Adriano era eletricista naval e tinha emprego fixo.

Adriano não era usuário de drogas, nem envolvido com ilícitos penais e não estava sendo ameaçado, ainda segundo a apuração da equipe de policiais civis da Divisão de Homicídios.