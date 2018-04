Ex-assessor de Lula defende cordão humano para evitar sua prisão

São Paulo – O ex-assessor especial da Presidência Gilberto Carvalho, um dos mais próximos e antigos colaboradores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, defendeu que a militância lulista faça um cordão humano em torno do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo (SP), e impeça o cumprimento da ordem de prisão contra o ex-presidente.

“É para resistir, claro. Quero que o povo faça um cordão humano para impedir a prisão. É o que nos resta fazer”, disse Carvalho. Questionado se isso não poderia piorar a situação de Lula, Carvalho respondeu: “piorar o quê”?

Lula se reúne na tarde desta sexta-feira com advogados e dirigentes partidários em uma sala reservada no segundo andar do sindicato para decidir sobre o cumprimento da ordem de prisão expedida pelo juiz Sérgio Moro. Dessa reunião sairá uma posição definitiva. Segundo um diretor do Instituto Lula, não há mais tempo hábil para o ex-presidente se entregar em Curitiba

Um dirigente sindical que esteve com o ex-presidente afirmou que ele vai aguardar no Sindicato a chegada da PF. Não haverá resistência à prisão. Lula também manifestou preocupação com a segurança dos apoiadores que vieram a São Bernardo.

‘Guardião de Temer’

A deputada Leci Brandão disse que a decisão de prender Lula é “absolutamente política e não porque o ex-presidente teria cometido algum crime. Ela chamou o juiz Sérgio Moro de “guardião do Temer. Disse, ainda, que a prisão é contra a nação brasileira pois todas as pesquisas de intenção de voto mostram Lula na frente.