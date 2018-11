Eventos em Brasília marcam os 50 anos da Receita Federal

A Secretaria da Receita Federal comemora 50 anos hoje (20) com vários eventos em Brasília. Pela manhã, foi realizada sessão solene no Congresso Nacional. À tarde, haverá o descerramento da placa alusiva ao Cinquentenário da Receita Federal, no saguão de entrada do Ministério da Fazenda.

Às 19h o presidente Michel Temer participará da solenidade de comemoração dos 50 anos da Receita Federal, a ser realizada no Auditório Wladimir Murtinho, do Itamaraty, com a participação de autoridades dos Três Poderes.

Na ocasião, será realizado o lançamento do livro dos 50 anos da Receita, havendo, ainda, a obliteração do selo alusivo aos 50 anos. A obliteração é uma cerimônia na qual o primeiro selo é afixado e carimbado a um cartão que posteriormente é enviado ao Museu dos Correios.

O secretário da Receita, Jorge Rachid, disse hoje, no Congresso Nacional, que a Receita se consolidou como patrimônio da população.

Ele destacou que, no ano passado, o órgão arrecadou mais de R$ 1,3 trilhão, “de maneira a provermos ao estado os recursos imprescindíveis”.

Amanhã (21), será realizado, no Itamaraty, o Seminário Internacional sobre a Administração Tributária e Aduaneira: Novos Rumos e Desafios.