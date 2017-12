Eunício pretende votar Orçamento de 2018 na próxima semana

Brasília – O presidente do Congresso Nacional, Eunício Oliveria (PMDB-CE), anunciou nesta quinta-feira a convocação de uma sessão conjunta das duas Casas na próxima semana para votar, entre outros itens, a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2018.

A ideia de Eunício é limpar a pauta na próxima terça-feira em uma sessão do Congresso às 14h, e nos dias seguintes concluir a votação do Orçamento.

“Vamos ter, na próxima semana, que espero que, se possível, seja a última semana se a gente votar o Orçamento e destrancarmos a pauta. Já estou convidando os senadores para, na terça-feira, a gente fazer a sessão do Congresso Nacional às 14h”, disse Eunício enquanto presidia sessão do Senado nesta quinta-feira.

“E, na sequência, no dia seguinte, se possível, ou na quinta-feira, votaríamos a LOA”, afirmou.

Apesar da ameaça do tradicional esvaziamento do Congresso após a votação do Orçamento, a votação da LOA já na próxima semana pode liberar a Câmara para se dedicar exclusivamente à reforma da Previdência na semana seguinte.

Uma fonte ligada a Eunício ressaltou que o objetivo do senador ao tentar votar o Orçamento na próxima semana não é esvaziar o esforço do governo para votar a Previdência na Câmara na semana seguinte. Disse que o calendário das duas votações não está ligado.

O líder do governo na Câmara, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), havia comentado anteriormente que o prazo limite para votar a Previdência se encerraria na próxima semana, já que a seguinte, que compreende os últimos dias de trabalho do Congresso no ano, seria dedicada ao Orçamento.

A convocação de Eunício antecipa em uma semana o prazo para a deliberação da LOA, deixando uma semana de sobra até o recesso parlamentar, que tem início no dia 23 de dezembro.