Eunício pede que Bolsonaro atue para unificar e pacificar país

Brasília – O Presidente do Congresso Nacional e do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), disse que o presidente eleito Jair Bolsonaro deve atuar para unificar o Brasil, pouco antes da posse do novo presidente da República nesta terça-feira.

“A mensagem é de otimismo, que ele unifique o Brasil, governe para todos os brasileiros e faça um desenvolvimento do Brasil”, disse Eunício a jornalistas.

Na chegada ao Congresso para a cerimônia de posse presidencial, o senador também pediu que a sociedade seja pacificada.

“Que a sociedade seja completamente pacificada independentemente em quem votou, em quem deixou de votar”, completou.