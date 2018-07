Eunício Oliveira marca votação da LDO no Congresso para próxima quarta

Renan Truffi e Idiana Tomazelli, do Estadão Conteúdo

Brasília – O presidente do Congresso Nacional, Eunício Oliveira (MDB-CE), marcou para a próxima quarta-feira, 11, a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2019.

Caso o texto seja efetivamente apreciado e aprovado no plenário, os deputados e senadores poderão entrar em recesso parlamentar.

Como adiantou o Broadcast, mais cedo, foi firmado um acordo para que a LDO seja apreciada na Comissão Mista de Orçamento (CMO) na própria quarta-feira (11). Isso porque a intenção já era levar a proposta ao plenário do Congresso Nacional nesse mesmo dia.

O acordo foi anunciado pelo líder do governo na CMO, deputado Cláudio Cajado (PP-BA), e confirmado pelo presidente da CMO, deputado Mário Negromonte Jr. (PP-BA).

Segundo apurou o Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, houve uma tentativa de acordo para que a votação ocorresse ainda hoje na comissão, abrindo caminho para votação em plenário também nesta quarta-feira, 4.

Alguns parlamentares têm pressa para retornar às suas bases eleitorais para o período de campanha, mas a ideia acabou não vingando. O texto precisa ser apreciado antes do início do recesso parlamentar, em 18 de julho. Na prática, porém, restam apenas esta e a próxima semanas para votações no Congresso.