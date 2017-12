Eunício Oliveira embarca com Temer para São Paulo

Brasília – O presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), foi convidado a acompanhar o presidente Michel Temer em comitiva para São Paulo nesta terça-feira, 5.

Os dois estão entre as autoridades confirmadas para evento promovido pela revista Istoé, na capital paulista. Temer soube que Eunício também iria ao evento e sugeriu que ambos fossem juntos, no mesmo avião.

A assessoria de imprensa de Eunício afirmou que ele também foi convidado pela organização da revista Istoé e que acertou a ida na comitiva da Presidência da República na manhã desta segunda-feira, 4.

O convite acontece em meio às negociações da votação da reforma da Previdência. O Palácio do Planalto tenta organizar a base aliada para que a proposta seja aprovada ainda este ano, como uma sinalização positiva para o mercado financeiro.

Eunício participou hoje de um almoço oferecido por Temer ao presidente da Bolívia, Evo Morales, no Palácio do Itamaraty. Na ocasião, Temer afirmou que o presidente do Senado indicou que colocaria a reforma da Previdência em votação no início do ano que vem.

“Ele está entusiasmado em votar em fevereiro a Reforma da Previdência, se aprovar agora (na Câmara)”, disse Temer.