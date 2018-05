Eunício diz que MP do frete incorpora projeto que tramita no Senado

Brasília – O presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), afirmou nesta segunda-feira que a MP anunciada pelo governo na véspera sobre o preço mínimo do frete já incorpora teor de projeto semelhante que aguarda votação no Senado.

Na sexta-feira, após dias de protestos e bloqueios dos caminhoneiros em rodovias do país, o governo selou um acordo no qual Eunício se comprometia a pautar o projeto de lei que instituía um piso para o frete. A proposta, garante o presidente do Senado, foi incorporada pela MP oferecida no domingo pelo governo, com exceção de uma cláusula.