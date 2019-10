Fed corta taxa de juros

O Federal Reserve, banco central dos Estados Unidos, anunciou nesta quarta-feira 30 um novo corte de 0,25 ponto percentual na taxa referencial de juros, para a faixa entre 1,5% e 1,75%. Oito membros do comitê foram a favor do corte e dois foram contra, por considerarem mais adequado a manutenção do cenário. A decisão era amplamente esperada pelo mercado e marca o terceiro corte de juros do ano. O primeiro foi em julho e o segundo, em setembro. No ano passado, houve quatro anúncios de aumento. Desta vez, a instituição indicou em comunicado que deve encerrar os cortes por enquanto ao retirar do texto a expressão “agir conforme o apropriado para sustentar a expansão econômica” e substituí-la por uma frase mais branda: “o comitê continuará monitorando as implicações das informações recebidas para as perspectivas econômicas ao avaliar o caminho apropriado”.

Copom também

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central reduziu pela terceira vez consecutiva a Selic, taxa básica de juros da economia brasileira. O corte anunciado nesta quarta-feira, 30, foi de 0,5 ponto percentual. Com isso, a Selic alcança o patamar de 5% ao ano, nova mínima histórica para a taxa. A queda na taxa já era esperada pelo mercado financeiro, que aposta em uma redução ainda maior até o fim deste ano. Segundo o mais recente Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central semanalmente, a aposta de analistas financeiros é que a taxa feche o ano em 4,5%. O Copom de reúne mais uma vez neste ano, em 10 e 11 de dezembro. Em 2020, a primeira reunião está agendada para os dias 4 e 5 de fevereiro.

Governo tem déficit de R$ 20 bi em setembro

O governo central registrou um déficit primário de 20 bilhões de reais em setembro, o melhor desempenho para o mês desde 2015 na série histórica, que tem início em 1997. O resultado reúne as contas do Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central. Em setembro de 2018, o resultado havia de menos 23 bilhões de reais. O resultado de setembro ficou menos deficitário que a mediana negativa de 23 bilhões de reais das estimativas na pesquisa do Projeções Broadcast. De janeiro a setembro, o resultado primário foi um déficit de 72 bilhões de reais, também o melhor desempenho para o período desde 2015. Em igual período do ano passado, esse mesmo resultado era negativo em 81 bilhões de reais.

Caixa reduz taxa de juros para financiamento imobiliário

A Caixa Econômica Federal anunciou nesta quarta-feira 30 uma nova redução nas taxas de juros para os financiamentos imobiliários com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos (SBPE), que utilizam uma taxa pré-fixada mais a taxa referencial (TR). A menor taxa passou de 7,5% ao ano mais TR para 6,75% ao ano e a maior: de 9,5% mais TR ao ano para 8,5% mais TR ao ano. As novas taxas serão válidas a partir da próxima quarta-feira, 6. As tarifas menores valem para linhas de crédito do Sistema Financeiro de Habitação (SFH) e do Sistema Financeiro Imobiliário (SFI). O SFH é voltado para os financiamentos de imóveis de menor valor e tem parte das unidades financiadas com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O SFI é destinado a imóveis mais caros, sem cobertura do FGTS. Essa foi a segunda redução nos juros do financiamento imobiliário em menos de um mês. Em 8 de outubro, o banco já havia baixado as taxas mínimas e máximas do crédito imobiliário em 1 ponto percentual.

Ford fecha fábrica em São Bernardo do Campo

A fábrica da Ford em São Bernardo do Campo produziu seu último caminhão nesta quarta-feira, 30, antes de encerrar suas atividades após 52 anos de operação. Cerca de 600 trabalhadores que atuam na linha de montagem começam a ser dispensados. Na fábrica, eram produzidos os modelos F-4000, F-350 e a Linha Cargo, além do Ford Fiesta. Com o fim da produção do automóvel de passeio em junho, 750 trabalhadores foram demitidos. A planta, assumida pela montadora em 1967, produziu carros icônicos da companhia, como o Corcel e o Fiesta. Em 19 de fevereiro, a Ford anunciou o fechamento da planta de São Bernardo do Campo. Na ocasião, a montadora explicou que vai encerrar sua atuação no segmento de caminhões na América do Sul e deixar de comercializar os modelos Cargo, F-4000, F-350 e Fiesta, produzidos apenas no ABC paulista. O motivo, segundo a companhia, é a “ampla reestruturação de seu negócio global”.

Fachin manda prender

O relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, decretou a prisão do ex-deputado federal Nelson Meurer (PP-PR), primeiro político a ser condenado pelo STF no âmbito da Operação Lava Jato. É a primeira vez que Fachin manda prender um ex-parlamentar condenado pelo próprio STF dentro da investigação que apura um esquema de desvio de recursos bilionários da Petrobras. Em maio do ano passado, a Segunda Turma condenou Nelson Meurer a 13 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão.

Chile desiste de sediar COP-25

O governo do Chile anunciou nesta quarta-feira 30 que o país não será mais sede da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2019 (COP-25) e do fórum da Apec (Cooperação Econômica Ásia-Pacífico) devido aos protestos que abalam o país há 13 dias. O evento aconteceria entre 2 e 13 de dezembro.“Esta foi uma decisão muito difícil, uma decisão que nos causa muita dor, porque entendemos perfeitamente a importância da Apec e da COP-25 para o Chile e para o mundo”, disse o presidente Sebastián Piñera em um breve discurso. Mas “baseamos nossa decisão em um sábio princípio de bom senso: quando um pai tem problemas, sempre tem que privilegiar sua família em detrimento de outras opções. Como uma presidente, que sempre tem que colocar seus próprios compatriotas acima de qualquer outra consideração”, disse.

Boris Johnson: ‘serão eleições difíceis’

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, se prepara para eleições após a votação do Parlamento, que aprovou a convocação de legislativas antecipadas em dezembro, em mais uma tentativa de destravar o Brexit. Após três votações contrárias, os deputados aprovaram na terça-feira, por ampla maioria, a organização de novas eleições em 12 de dezembro para tentar solucionar a complexa questão do Brexit, que divide o país desde o referendo de 2016. “É hora de o país se unir, aplicar o Brexit e avançar”, disse Boris Johnson a um grupo de políticos conservadores. “Serão eleições difíceis e vamos fazer o melhor possível”, acrescentou. O premiê espera conquistar a maioria absoluta no Parlamento, coisa seu atual governo não tem.

Turquia convoca embaixador após EUA reconhecer genocídio Armênio

O governo turco repudiou nesta quarta-feira 30 a decisão da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos de reconhecer o genocídio armênio e convocou o embaixador americano na Turquia para expressar rejeição à iniciativa, vista como uma punição pela operação militar na Síria. “A resolução foi redigida e emitida para uso interno (dos EUA) e carece de fundamento histórico ou legal. Aqueles que se sentiram derrotados por não poderem evitar a Operação Fonte de Paz (ofensiva turca no nordeste da Síria) se equivocam muito se acreditam que podem se vingar desta maneira”, destacou em comunicado o Ministério das Relações Exteriores turco. A Turquia também acusa os EUA de tentarem “reescrever a história” e adverte que esta resolução busca cortar os laços entre ambos os países. O Ministério das Relações Exteriores turco convocou nesta quarta-feira o embaixador americano, David Satterfield, para expressar repúdio à resolução dos deputados.