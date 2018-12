Estradas paulistas têm trânsito intenso na descida para o litoral

São Paulo – A sexta-feira, 28, começa com tráfego intenso nas rodovias paulistas que levam ao litoral. Na Imigrantes, por volta das 8h, havia lentidão do km 39 ao km 43 e do km 28 ao km 32, de acordo com a Ecovias, empresa que administra a estrada.

Já na Rio-Santos, o motorista leva mais tempo para passar pelos trechos do Guarujá, São Sebastião e Ubatuba, segundo a DER-SP. Por outro lado, a Rodovia Padre Manoel da Nóbrega tem tráfego normal no sentido Praia Grande.

Na Oswaldo Cruz, quem dirige no sentido Ubatuba encontra lentidão no trecho de serra (do km 78 ao km 86). Também enfrenta problemas o motorista que trafega na Raposo Tavares, entre Cotia e São Paulo, algo rotineiro para o dia e horário.

Outra opção para os motoristas que vão ao litoral é a Rodovia Anchieta, onde está sendo realizada a Operação Descida, que deixa as pistas norte e sul à disposição dos motoristas que descem para Santos e região.