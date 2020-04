Estas fotos mostram São Paulo vazia após Doria prorrogar a quarentena

São Paulo amanheceu com as ruas vazias nesta terça-feira (7), um dia após o governador João Doria prorrogar a quarentena no estado por mais duas semanas.

Nas imagens feitas pelo fotógrafo Eduardo Frazão, da EXAME, locais como a avenida Paulista e a estação da Luz, que geralmente estão cheios de trabalhadores todos os dias, aparecem sem multidão.

Movimento apenas no estádio do Pacaembu, que se transformou em hospital de campanha para receber casos mais leves de pacientes que estão com o novo coronavírus.

A quarentena em SP fechou serviços como bares e restaurantes, e o comércio. Desde então, só funcionam os considerados essenciais, como farmácias e supermercados.

Segundo o secretário de Saúde do estado de São Paulo, José Henrique Germann, sem as medidas de isolamento, a estimativa do governo era de um resultado dez vezes pior do que o cenário de agora.

Para garantir que a quarentena seja cumprida, a Polícia Militar fará a orientação, num primeiro momento, para evitar aglomerações nas ruas.