Estamos tendo problemas na saúde pelo pavor que foi implantado, diz Netto

O ministro ministro-chefe da Casa Civil, Walter Braga Netto, remeteu a um número excessivo de notícias negativas sobre a covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, o que ele chamou de casos isolados de pessoas com outras enfermidades graves, como câncer e problemas de coração, que interrompem ou não procuram tratamento por medo de contaminação.

“Estamos tendo problemas na saúde exatamente pelo pavor que foi implantado nessas pessoas. Queremos mostrar que existe um placar da vida também”, disse Braga Netto ao lado do ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, em reunião coletiva na tarde desta segunda-feira, 4.

O Brasil tem 105.222 casos confirmados de coronavírus e 7.288 mortes, um acréscimo de 263 em 24 horas. Em um dia foram mais 4.075 infecções. Cerca de 43 mil brasileiros já estão recuperados e 91 mil em processo de recuperação.

Ao dizer que parte da imprensa está potencializando a parte negativa da pandemia, Ramos citou uma reportagem de abril, que citava a alta no número de mortes por ataque cardíaco em casa em Nova York e a queda de 45% nos atendimentos do Instituto do Coração (Incor), em São Paulo. Os dados são oficiais e fizeram parte de um alerta da comunidade médica.

“Há uma parcialidade da divulgação. Tem que dizer que a doença é grave, mas que tem que tomar os cuidados adequados para não interromper o tratamento”, disse o ministro.

Inicialmente, o secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson Oliveira, também ia participar do encontro, mas sua presença foi cancelada “por motivos de saúde”, segundo nota do Ministério da Saúde.

Ramos disse na reunião desta tarde também que 50 milhões de pessoas já foram atendidas pelo “coronavoucher”. “Existem problemas, mas são problemas pontuais que estamos buscando selecionar”, disse.

No início do encontro, Braga Netto fez um balanço das últimas ações anunciadas pelo Planalto, como o envio ao Ceará de 4 mil unidades de álcool líquido, mais de 56 mil equipamentos de proteção individual, como aventais. luvas, mascaras N95, máscaras cirúrgicas, além de 20 mil testes rápidos e 30 ventiladores pulmonares.

Para o Amazonas, segundo ele, foram transportados 31 toneladas de álcool líquido e 200 cilindros de oxigênio pela força aérea brasileira. Ele anunciou também que foram repatriados do fim de semana até agora 339 brasileiros do Reino Unido, 185 da Nova Zelância e 32 dos Emirados Árabes, perfazendo um total de mais de 20 mil brasileiros repatriados desde o começo da pandemia.