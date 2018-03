Estado de São Paulo começa a emitir CNH digital a motoristas

São Paulo – Condutores do Estado de São Paulo começam, a partir desta quinta-feira (22), a ter acesso à versão digital da CNH (Carteira Nacional de Habilitação). O documento tem o mesmo valor jurídico do impresso e, para tê-lo disponível no smartphone, basta baixar o aplicativo CNH Digital, da Sepro.

Para obter a versão digital, o condutor precisa possuir a versão impressa da carteira, desde que ela esteja na validade, não esteja suspensa e tenha QR-Code.

O sistema usará o Banco de Dados Biométricos Estadual, criado por decreto pelo governador Geraldo Alckmin. “A biometria evita fraude e será usada por todas as áreas do governo. Depois a economia para os cofres públicos. São medidas que facilitam a vida do cidadão”, afirmou durante cerimônia ontem.

A partir dos próximos 30 dias, o Detran SP também vai oferecer o envio gratuito das CNHs impressas (renovadas ou de segunda via), para a casa de cada motorista. Segundo o órgão, esse serviço deve ter início em 30 dias.