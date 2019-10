“Esquece o PSL, esquece o partido”, diz Bolsonaro para apoiador

São Paulo – O presidente Jair Bolsonaro disse nesta terça-feira (08) para um apoiador esquecer o PSL, seu partido.

O momento ocorreu na frente do Palácio do Alvorada quando um jovem se aproxima do presidente para gravar um vídeo.

Ele se apresenta como pré-candidato pelo PSL e fala: “Eu, Bolsonaro e Bivar junto por um novo Recife”. Luciano Bivar é deputado federal por Pernambuco e presidente do partido.

“Esquece o PSL”, cochichou o presidente logo depois no ouvido do apoiador. “Não divulga isso não, ele tá queimado pra caramba”, diz em seguida.

Outros apoiadores então pedem de forma veemente ao rapaz para que o vídeo seja apagado e ele consente; o vídeo divulgado não é dele, e sim de um canal de direita também presente na cena.

O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, que presidia o PSL em Minas durante a campanha, foi denunciado na sexta-feira passada por envolvimento em suposto esquema de candidaturas-laranjas.

O porta-voz da Presidência, general Otávio Rêgo Barros, disse ontem que Bolsonaro confia no ministro e que não cogita deixar o PSL e trocar de partido neste momento, como vem se especulando.

Luciano Bivar

Bivar disse ontem que se trata de uma decisão unilateral de Bolsonaro ficar ou não, mas ressaltou que o partido tem um sentimento coincidente com o do presidente e que espera que ele continue na legenda.

O presidente do PSL tratou como natural as saídas de parlamentares da legenda e disse não temer um risco de debandada caso Bolsonaro saia. Também afirmou que mesmo se o presidente sair, o PSL deve seguir na base de apoio porque professa as mesmas ideias.

Bivar contou que pretende fazer uma reunião em breve, com a participação de Bolsonaro, para definir a estratégia do PSL para as eleições municipais.

Os encontros de Bolsonaro com pessoas que o esperam no Alvorada têm se tornado rotina. Há duas semanas, um apoiador disse que o amava, tirou uma foto com ele e pediu ajuda, mas sem especificar.

“Só pelo bafo, não vai ter emprego”, comentou o presidente com seu segurança particular, e deu risada.