Esposa de coronel pagou reforma da casa de filha de Temer, diz jornal

São Paulo – A arquiteta Maria Rita Fratezi, mulher do coronel João Baptista Lima Filho, amigo de Michel Temer, pagou em dinheiro vivo despesas de reforma na casa de uma das filhas do presidente, segundo um dos fornecedores afirmou ao jornal Folha de S. Paulo.

Ainda segundo o jornal, a Polícia Federal investiga a obra no imóvel da psicóloga Maristela Temer, a filha do presidente, por suspeita de que tenha sido bancada com propinas da JBS.

O casal Lima e Fratezi foi alvo da Operação Skala, do fim de março, que apura suposto esquema de corrupção para beneficiar empresas do setor portuário com a renovação de concessões públicas.

O coronel foi preso por três dias no fim de março e a esposa, intimada a depor. Os dois ficaram em silêncio diante dos investigadores.

O fornecedor disse ao jornal que Maristela ia pessoalmente fazer os pagamentos em dinheiro pelos materiais da reforma. A Folha ainda viu um dos recibos, de posse da PF, com valor de 12.480 reais.