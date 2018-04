Esforço é para evitar confronto em prisão de Lula, diz delegado

Brasília – Coordenador de delegados da operação Lava Jato no Paraná, Igor Romário de Paulo afirmou na tarde desta sexta-feira que o esforço que está sendo feito pela corporação é para evitar que haja um confronto no cumprimento da ordem de prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas não descartou uma eventual ação mais ostensiva após às 17h, prazo final estabelecido pelo juiz Sérgio Moro para que o petista se entregasse voluntariamente.

Questionado se a PF vai entrar no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo (SP) para deter Lula, o delegado disse que isso está sendo avaliado por equipes que estão no local.

“Essa hipótese é remota neste momento, a ideia é evitar”, disse ele, ao destacar que, mesmo após o prazo por Moro, a intenção ainda é tentar negociar com o ex-presidente