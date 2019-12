Escolha melhor seria o Mourão, diz Moro sobre ser vice de Bolsonaro

Brasília – O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, negou nesta quarta-feira (4) que tenha a pretensão de disputar a eleição para a Presidência em 2022 ou o objetivo de concorrer como vice em uma eventual chapa do presidente Jair Bolsonaro à reeleição.

Moro defendeu que o atual vice, Hamilton Mourão, é o nome mais indicado para o posto. O ministro participa nesta tarde do seminário “E agora, Brasil?”, organizado pelos jornais O GLOBO e Valor Econômico, com o patrocínio da Confederação Nacional do Comércio (CNC).

“Três anos [até a eleição] é um período de tempo significativo. Tenho grande apreço pelo general [Hamilton] Mourão. Agora surgiu essa história [de ser vice], mas é coisa que não passa pela minha cabeça. Isso vai ser construído lá na frente e cabe ao presidente Jair Bolsonaro fazer a escolha. Escolha melhor seria o próprio Hamilton Mourão”, afirmou Moro.

Moro acrescentou que, na condição de ministro do governo, não vê outra possibilidade que não seja apoiar a campanha de Bolsonaro à reeleição. “O presidente (Bolsonaro) já se posicionou que vai concorrer à reeleição, então seria impossível fazer algo diferente de apoiá-lo”, disse.