Escolha de Sofia: No Rio, mais jovens têm mais chance de obter vaga em UTI

Um dia depois do secretário estadual de Saúde, Edmar Santos, admitir que, com o número crescente de casos de Covid-19, não haverá respiradores suficientes para todos os pacientes em estado grave, o Estado já estuda critérios para escolher quais doentes terão direito a uma vaga em UTI.

De acordo com o protocolo técnico que está em análise, e que vai tirar o peso da “escolha de Sofia” dos ombros dos médicos, serão avaliadas as condições dos pacientes e atribuídos pontos, que vão de zero (boa) a 24 (ruim). Quanto menor a nota, mais chances o doente terá de conseguir um leito.

O primeiro item analisado será o funcionamento de seis órgãos, como pulmões, rins e coração. Depois disso, os médicos vão atribuir nota ao paciente que luta pela vida de acordo com a existência, ou não, de doenças preexistentes.

Quem tiver algum problema que pode ser fatal, independentemente da Covid-19, em até um ano, ganhará quatro pontos e ficará atrás, na fila, de quem não tiver nenhum mal (zero ponto) ou de quem tenha alguma comorbidade que permita sobrevida maior do que um ano (dois pontos).

Witzel descarta isolamento total obrigatório

Além disso, o documento, que já foi assinado por Renata Carnevale de Miranda, subsecretária de Regulação e Unidades Próprias, do estado, e aguarda apenas o aval do secretário Edmar Santos para ser publicado no Diário Oficial, também prevê critérios de desempate, caso haja pontuações idênticas.

O primeiro é se o paciente está em ventilação mecânica, já ligado a um respirador. O segundo é a idade do doente. Quem tiver até 60 anos ganhará uma vaga antes dos que têm entre 61 e 80 anos. Os acima dos 80 ficarão por último na disputa por um leito de UTI. De acordo com a proposta, profissionais que atuem diretamente no combate ao coronavírus terão prioridade, caso precisem de tratamento intensivo. Por fim, será analisada a ordem de solicitação da vaga.

Solução é ter mais leitos

Para o ex-chefe de cardiologia do Hospital dos Servidores Luis Maurino Abreu, que trabalha há mais de 35 anos em UTIs, o protocolo pode deixar muitos doentes desassistidos. Ele defende que é melhor criar mais leitos de UTI do que escolher quem tem chances de sobreviver, ou não.

— Com o escore, sempre teremos pacientes com potencial de recuperação que não serão contemplados. Se a situação se agravar, só terão acesso à UTI pacientes dentro de uma pontuação mais favorável. A melhor alternativa é ter mais leitos de UTI — diz.

Abreu diz ainda que que a decisão de escolher quem poderá usar ou não um respirador marcará a vida de todos os médicos que estão na linha de frente do combate ao novo coronavírus:

— Estamos mandando todos para a guerra, até os jovens que não estão tão preparados para enfrentar uma pandemia como essa — afirma.

O documento, desenvolvido pelos integrantes da secretaria em conjunto com outras entidades, como o Conselho Regional de Medicina do Rio e a Academia Nacional de Cuidados Paliativos, diz que a escolha terá que ser feita porque haverá “uma inevitável sobrecarga dos equipamentos de saúde quando alcançado o período de ápice de infecção, havendo a imediata necessidade de se promover soluções que evitem o colapso da rede estadual”.

Segundo o texto, o grupo de trabalho levou em consideração os “Princípios de Triagem em Situações de Catástrofes” da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, a resolução do Conselho Federal de Medicina que estabelece os critérios de admissão e alta em unidades de terapia intensiva, além de um protocolo publicado no “Journal of the American Medical Association’’.