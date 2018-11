Escolha de nome para comandar Banco Central está em fase final

A assessoria do economista Paulo Guedes, futuro ministro da economia do governo de Jair Bolsonaro, informou agora que “a escolha do nome para comandar o Banco Central está em fase final de definição e, assim que for confirmado, será devidamente anunciado”.

Fonte ouvida pelo Broadcast informou, porém, que o nome mais provável é o do economista Roberto Campos Neto. A área econômica da equipe de transição estaria “checando” a biografia do economista, que é neto do liberal Roberto Campos, executivo do Banco Santander e próximo a Guedes.

Com potencial para mexer no mercado, o nome ainda deve ser apresentado por Guedes a Bolsonaro. A expectativa é que isso ocorra ainda durante o feriado, quando o movimento no mercado diminui.