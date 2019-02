Escolas de Pernambuco anunciam que não cumprirão pedido do MEC

A secretaria estadual da Educação de Pernambuco divulgou nota nesta terça-feira afirmando que as escolas do Estado não cumprirão a recomendação pedida em carta ontem pelo ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodriguez.

A nota diz que o pedido do MEC fere a autonomia das escolas e dos Estados.

Assim como já havia dito o conselho de secretários ontem, o texto também afirma que o MEC deveria focar em políticas para melhorar a aprendizagem.

Pernambuco se destaca no País por ter um programa de escolas em tempo integral, considerado modelo por educadores, e com bons resultados.

Ontem, em carta a todas as escolas públicas e privadas do País, o ministro pediu que o hino nacional fosse cantado, que as crianças fossem filmadas e que uma texto com slogan da campanha de Jair Bolsonaro fosse lido a todos. Educadores e juristas criticaram a medida que foi revelada pelo Estado.

Confira a nota completa: