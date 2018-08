Erro de português faz PRF apreender grande carga de maconha

São Paulo – A Polícia Rodoviária Federal (PRF), com apoio da Receita Federal, conseguiu apreender na terça-feira, 21, em Cajati (SP), uma grande quantidade de maconha num container que transportava partes congeladas de frango, após identificar erro de grafia na nota fiscal do produto.

A apreensão da carga, que iria para Vila Velha (ES), foi feita às 15h45 no km 521 da Rodovia Régis Bittencourt. O motorista foi preso em flagrante.

Segundo a PRF, ao verificar a documentação da carga, policiais notaram na nota fiscal que a descrição do produto estava como “dorço” de frango. Porém, a grafia correta do termo é com s, “dorso”.

Ao avaliar a carga dentro do caminhão Scania R124 de cor branca e placas de Guarapuava (PR), policiais perceberam que havia também maconha escondida em meio aos congelados de frango.

Questionado, o motorista, de 31 anos, disse que carregou a carga de congelados em Cascavel(SC) e que, logo após, pediu para um amigo carregar o caminhão com a carga de maconha.

Disse ainda que receberia pelo frete R$ 21 mil, R$ 6 mil pela carga de frango e R$ 15 mil pela carga de maconha.

A ocorrência está em andamento, mas estima-se que havia pelo menos uma tonelada da droga em meio à carga de congelados.