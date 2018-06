Erdogan reeleito

Com 90% das urnas apuradas, o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, foi reeleito com 53% dos votos, segundo o governo do país. A oposição, por sua vez, contesta o resultado da apuração alegando que foi manipulado, e aponta que ao final Erdogan ficará abaixo dos 50%, o que levaria à realização do segundo turno no dia 8 de julho. Caso a vitória se confirme, Erdogan não só será o chefe do Estado, mas também o do Governo, já que com estas eleições entra plenamente em vigor a reforma constitucional de 2017, com a qual foi abolida a figura do primeiro-ministro.

–

Carlesse eleito

Com quase 90% das urnas apuradas, o presidente da Assembleia Legislativa e governador interino do Tocantins, Mauro Carlesse (PHS), venceu o segundo turno da eleição suplementar, com 318.330 votos válidos. O senador Vicentinho Alves (PR) ficou com 105.048 votos. No primeiro turno, os dois primeiros candidatos somaram 302 mil votos e a abstenção superou 305 mil. No segundo turno, realizado neste domingo, 24, a abstenção chegou a 311.124; brancos e nulos, ainda não fechados, devem superar 150 mil votos. O novo governador fica no cargo até 31 de dezembro deste ano, quando assumirá o mandatário a ser escolhido nas eleições de outubro.

–

Alckmin: vice do Nordeste

O pré-candidato do PSDB à Presidência, Geraldo Alckmin, afirmou no sábado que seria “natural” que o vice em sua chapa seja um político do Nordeste, e indicado por outro partido. Um dos cotados, segundo analistas, é o deputado federal Mendonça Filho, do DEM de Pernambuco. Alckmin afirmou que o Nordeste é a segunda região com maior número de eleitores. O ex-governador de São Paulo tem apenas 2% das intenções de voto na região, e enfrenta, na corrida para formar sua chapa, concorrência do PDT de Ciro Gomes, que também corteja uma aliança com o DEM.

–

Grampo indica que fiscal sabia

Grampo da Polícia Federal na Operação Pedra no Caminho capturou um diálogo entre o engenheiro fiscal da Desenvolvimento Rodoviário S/A (Dersa) Edison Mineiro Ferreira dos Santos e um homem não identificado tratando de valor de medição e de planilhas da construção do Trecho Norte do Rodoanel. As obras são alvo da PF, que prendeu na quinta-feira, 21, o ex-diretor-presidente da Dersa Laurence Casagrande Lourenço, que foi secretário de Logística e Transportes do Governo Alckmin (PSDB). A Pedra no Caminho mira desvios que podem chegar a R$ 600 milhões em recursos públicos em obras do Rodoanel Norte. As investigações apontam que aditivos contratuais, relacionados principalmente à fase de terraplanagem da obra, incluíam novos serviços para efetuar a remoção de matacões (rochas) misturados ao solo.

–

Mais atuação no câmbio

O Banco Central anunciou que irá dar continuidade à sua atuação no mercado de câmbio por meio de leilões de swap cambial (venda de dólares para conter a oscilação da moeda) nesta semana e também que fará um leilão de linha, venda de dólares com compromisso de recompra, de 3 bilhões de dólares. Desde 14 de maio, quando começou a fazer leilões de novos swaps cambiais tradicionais, o BC já colocou o equivalente a 43,616 bilhões de dólares no mercado. A autoridade monetária começou com atuações mais tímidas, mas teve de reforça-la no começo desse mês, já que o nervosismo dos investidores com a indefinição das eleições presidenciais e o risco fiscal fez a moeda americana subir até se aproximar de 4 reais.

–

Elas dirigem

As mulheres da Arábia Saudita foram às ruas dirigir neste domingo, após o fim da última proibição do mundo a motoristas do sexo feminino, há muito vista como um emblema da repressão das mulheres no reino muçulmano profundamente conservador.O fim da proibição, ordenada em setembro passado pelo rei Salman, é parte de amplas reformas promovidas por seu poderoso filho, o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, em uma tentativa de transformar a economia do maior exportador de petróleo do mundo e abrir sua sociedade.

–

Imigrantes deportados

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo via Twitter que imigrantes que entraram ilegalmente no país devem ser deportados sem nenhum processo judicial. “Não podemos permitir que todas essas pessoas invadam nosso país. Quando alguém chega, precisamos imediatamente, sem nenhum juiz ou tribunal, levá-las de volta para onde vieram. Nosso sistema é uma zombaria para uma boa política de imigração e para a lei e a ordem. A maioria das crianças vem sem seus pais”, escreveu. No sábado, o governo americano revelou um plano para permitir que as crianças detidas na fronteira consigam se comunicar regularmente com seus pais, e anunciou também que 500 das mais de 2.000 crianças detidas já foram devolvidas a seus pais. Mas congressistas ainda buscam votar um projeto de imigração que, entre outros temas, evite a separação de pais e filhos que entrem ilegalmente no país.