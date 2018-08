Osasco – Membros da campanha de Guilherme Boulos (PSOL) reclamam nos bastidores da RedeTV! do isolamento do candidato e do fato de as perguntas destinadas a ele geralmente o relacionarem ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Eles alegam que o psolista tem potencial para apresentar propostas do programa eleitoral da sigla, mas que o imbróglio judicial do petista ofusca as discussões.