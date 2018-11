Equipe de Bolsonaro prepara diagnóstico sobre pasta de Meio Ambiente

Brasília – A equipe de transição do governo Jair Bolsonaro responsável pela área de meio ambiente prepara um diagnóstico sobre estrutura e número de cargos do Ibama e do ICMBio, além do montante de recursos de financiamentos internos e externos para a área. Até o fim deste mês um relatório será entregue ao presidente eleito.

A expectativa é de que a definição do nome do ministro saia depois desse raio X. O grupo de trabalho, composto por 12 técnicos, é coordenado por Evaristo de Miranda, doutor em ecologia e diretor da Embrapa, nome cotado para assumir o ministério.

Os futuros ministros da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e da Agricultura, Tereza Cristina, orientaram Miranda a avançar em um levantamento sobre a estrutura do Meio Ambiente, que deverá trabalhar em “sinergia” com a Agricultura. A princípio, a Funai ficará vinculada à Presidência da República – atualmente o órgão está ligado ao Ministério da Justiça.

“O grupo de trabalho focará sua atuação num esforço para que os recursos do setor cheguem ao meio ambiente, na atividade fim, sem intermediações”, afirmou Miranda.

Ana Amélia

Candidata a vice-presidente na chapa do tucano Geraldo Alckmin, a senadora Ana Amélia (PP-RS) foi recebida nesta quinta-feira, 22, por mais de uma hora, por Bolsonaro e pelo seu vice, general Hamilton Mourão, no Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB).

A senadora está cotada, entre outras funções, para ser a porta-voz do Palácio do Planalto. À reportagem, Ana Amélia disse que “não está em busca de cargos” e que não recebeu qualquer convite para assumir funções no governo Bolsonaro. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.