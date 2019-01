Ex da Lava-Jato nomeado para a PF

O Diário Oficial da União publicou, nesta quinta-feira, 17, a nomeação de Igor Romário de Paula, que coordenou a força-tarefa da lava jato em Curitiba, para assumir a Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado da Polícia Federal. A diretoria que será comandada por Igor investiga os casos de corrupção em Brasília e é considerada um dos postos mais importantes na hierarquia da Polícia Federal. O delegado não é o único integrante da lava jato a assumir um cargo de prestígio na PF. Por escolha do Ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, o ex-superintendente da PF no Paraná assumiu o cargo de diretor geral da PF recentemente.

Visita surpresa

Nesta quinta-feira, 17, o Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, afirmou ao portal de notícias G1 que irá passar a fazer visitas surpresas à ONGs que são mantidas com a ajuda de recursos da união. Segundo o Ministro, as visitas terão como objetivo investigar como os repasses do governo estão sendo administrado pelas ONGs. Nesta semana, Ricardo já havia informado que todos os convênios, acordos de cooperação, atos e projetos com ONGs de gestão ambiental e segurança alimentar em comunidades indígenas seriam suspensos por 90 dias para reavaliar as parcerias com essas instituições.

Epidemia de violência doméstica

A ONG Human Right Watch divulgou nesta quinta-feira, 17, seu relatório anual sobre violações dos direitos humanos em 90 países do mundo. A organização apontou que, atualmente, o Brasil enfrenta uma epidemia de violência doméstica e conta com um sistema carcerário superlotado. O estudo ressalta que a polícia brasileira não investiga devidamente milhares de casos de violência contra a mulher, o que permanece garantindo a impunidade dos agressores. Em 2017, havia cerca de 1,2 milhões de casos de agressão do gênero pendentes nos tribunais do Brasil.

Moro ou Bolsonaro?

Uma pesquisa realizada pela XP Ipespe divulgada nesta quinta-feira, 17, mostrou que o ex-magistrado e agora Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, é melhor avaliado como político do que o presidente da República, Jair Bolsonaro. As 1000 entrevistas foram realizadas por telefone entre os dias 09 e 11 de janeiro e a margem de erro é de 3,2 pontos percentuais. Enquanto a nota média de Moro é 7,3, ocupando a primeira posição dos políticos mais avaliados, Bolsonaro fica com 6,7, em segundo lugar. A terceira e quarta posição da lista fica com Paulo Guedes, 6,1, e Lula, com 5,5, respectivamente.

Atividade econômica cresce

O Índice de Atividade Econômica divulgado pelo Banco Central nesta quinta-feira, 17, revela que a atividade econômica registrou um crescimento de 1,38% no resultado acumulado de 11 meses de 2018. Em 12 meses terminados em novembro de 2018, a expansão chegou a 1,44%. Em novembro do ano passado, comparado ao mesmo mês de 2017, houve crescimento de 1,86%. Na comparação entre novembro e outubro de 2018, o índice apresentou alta de 0,29%, de acordo com dados ajustados para o período. O IBC-Br é uma forma de avaliar a evolução da atividade econômica brasileira e ajuda o BC a tomar suas decisões sobre a taxa básica de juros, a Selic.

Avianca cancela voos internacionais

A companhia aérea Avianca Brasil, que passa por recuperação judicial, vai cancelar a maior parte de seus voos internacionais “para adequar sua operação à atual demanda de passageiros”. Voos diretos do aeroporto de Guarulhos para as cidades de Santiago, Miami e Nova York não serão mais realizados a partir do dia 31 de março. A cidade de Bogotá será o único destino internacional que ainda terá voos da companhia. A empresa afirmou que entrará em contato com os passageiros que já compraram passagens para esses destinos para resolver os casos individualmente. A Avianca tem atualmente uma dívida de quase 500 milhões de reais e passa por recuperação judicial desde dezembro.

Influência Russa

Em entrevista ao canal de televisão norte-americano CNN, nesta quinta-feira, 17, o ex-prefeito do Estado de Nova Iorque e atual advogado do presidente dos Estados Unidos, Rudolph Giuliani, disse não descartar que pessoas ligadas a campanha de Trump tenham colaborado com Russos em 2016. Entretanto, Giuliani preferiu preservar o presidente e negou uma possível colaboração direta de Trump com os Russos: “Nunca disse que não tenha existido colaboração entre a campanha ou gente da campanha”, e prosseguiu, “não há nem uma só evidência de que o presidente dos Estados Unidos tenha cometido o único crime que alguém poderia cometer neste caso, conspirando com os russos para hackear o Comitê Nacional Democrata”.

Cohen admite manipulação em pesquisas

O ex-advogado do presidente Donald Trump, Michael Cohen, admitiu nesta quinta, 17, que pagou um homem para manipular pesquisas eleitorais online para beneficiar Trump no começo da campanha. Cohen confirmou que pagou John Gauger, diretor de uma empresa de tecnologia, para criar um código que atribuísse votos a Trump em uma pesquisa online da emissora CNBC e do site Drudge Report. O ex-advogado também admitiu ter pago Gauger para criar uma conta em uma rede social falando bem dele mesmo. Cohen havia sido condenado a três anos de prisão, mas a pena foi adiada, uma vez que ele continua colaborando com a Justiça em investigações.