Entradas de dólares superam saídas na segunda semana do mês

Brasília – O saldo da entrada e saída de dólares do país, ou fluxo cambial, ficou positivo em US$ 4,151 bilhões, na semana passada. Com esse resultado, o fluxo cambial voltou a ficar positivo, depois de fechar agosto com saldo negativo de US$ 3,056 bilhões, e a primeira semana de setembro com US$ 1,9 bilhão de déficit. Nas duas semanas deste mês, o fluxo cambial ficou positivo em US$ 2,251 bilhões.

Em setembro, até o dia 12, a maior parte do saldo positivo vem do segmento comercial (operações de câmbio relacionadas a exportações e importações), com entrada superando a saída em US$ 1,406 bilhão.

O fluxo financeiro (investimentos em títulos, remessas de lucros e dividendos ao exterior e investimentos estrangeiros diretos, entre outras operações) registrou saldo positivo de US$ 845 milhões.

De janeiro até 12 de setembro, o saldo é positivo em US$ 1,551 bilhão. Nesse período, o fluxo financeiro registrou saldo negativo de US$ 2,322 bilhões e o comercial, positivo de US$ 3,873 bilhões.