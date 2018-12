Entidade de caminhoneiros diz que não irá contra greve após decisão do STF

São Paulo – A Associação Brasileira dos Caminhoneiros (Abcam) afirmou nesta sexta-feira, 7, que ficou perplexa com decisão liminar do Supremo Tribunal Federal (STF), que na véspera suspendeu a aplicação de multas em casos de descumprimento da tabela do fretes rodoviários, e acrescentou que não poderá se opor a uma greve da categoria, se ela vier a ocorrer.

“Apesar de sermos contrários a uma nova paralisação geral, não podemos nos opor à decisão dos caminhoneiros, os quais representamos. A situação está insustentável e não sabemos até quando será possível conter a categoria e evitar uma nova paralisação”, afirmou a associação em nota.

Uma paralisação de caminhoneiros contra elevados custos do diesel bloqueou estradas do país em maio e afetou o crescimento econômico do país, causando prejuízos a diversos setores da economia.

Na negociação com os manifestantes, o governo decidiu implementar uma tabela de frete mínimo rodoviário, considerada inconstitucional pelos contratantes de transporte.