Engenheiro Davi Barreto é nomeado diretor da ANTT

Brasília — O governo federal nomeou Davi Ferreira Gomes Barreto para exercer o cargo de diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), com mandato até 18 de fevereiro de 2023. Davi Barreto assume o posto na vaga decorrente do término do mandato de Sérgio de Assis Lobo.

Davi Barreto é formado em Engenharia Eletrônica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), e mestre em Regulação pela Universidade de Brasília (UnB). Até a indicação, Barreto atuava como conselheiro substituto do Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

O decreto da nomeação de Barreto está publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira, 5.