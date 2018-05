“Enfrentamos temas difíceis, que ganharam muita oposição”, diz Temer

Ao participar de evento em Barretos (SP), o presidente Michel Temer disse que sua gestão tem enfrentado assuntos complicados e, por isso, ganhou opositores.

“Nós ousamos fazer, nós enfrentamos temas difíceis, complicados que ganharam naturalmente muita oposição e uma atividade contestatória”, disse.

Para Temer, no entanto, a oposição não conseguiu impedir as realizações do governo. “Fomos à frente, continuamos fazendo as reformas fundamentais que fizemos, falta algumas, vamos fazer ainda outras tantas”, completou.

Temer inaugurou o Hospital Notre Dame na cidade, que teve o Centro de Diagnóstico de Imagens batizado com seu nome. O hospital vai oferecer atendimento de medicina geral e de alta complexidade, além de ter capacidade de tratamento especializado em oncologia para atendimentos particulares e planos de saúde privados. Em Barretos, Temer também visitou a Santa Casa de Misericórdia e o Instituto de Treinamento em Técnicas Minimamente Invasivas e Cirurgia Robótica (IRCAD) América Latina

Depoimento

Antes, o presidente esteve em Ribeirão Preto, também no estado de São Paulo, em visita à 25ª edição da Agrishow, feira de tecnologia agrícola mais importante da América Latina e uma das três maiores do mundo.

Após visitar a feira, o presidente foi questionado por um jornalista sobre o depoimento da filha Maristela Temer à Polícia Federal hoje no processo que apura o suposto repasse de recursos para a reforma e ampliação de sua casa. E reagiu: “Registre o meu sorriso”.

No evento, o presidente disse, em breve fala, que até agora já foram fechados contratos em quantidade e valores superiores à feira do ano passado, o que demonstra a confiança no crescimento do país e o bom desempenho do agronegócio.

“Isso significa que a cada ano que passa o Brasil vai crescendo, mas vai crescendo primeiro em razão da confiança que se tem no que todos estamos fazendo. Em segundo lugar, pelo trabalho extraordinário da agricultura, do agronegócio, da questão das fábricas de máquinas”, disse.