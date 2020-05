Enfermeiros dormem no chão em Hospital de Campanha do Maracanã no Rio

Funcionários do Hospital de Campanha do Maracanã, de responsabilidade do governo estadual, denunciaram más condições de trabalho e até mesmo depósito irregular de material possivelmente contaminado pelo novo coronavírus. Alguns profissionais de enfermagem chegaram a dormir no chão.

Na quinta-feira, dia 14, imagens gravadas por um funcionário e enviadas à TV Globo mostravam enfermeiros e técnicos em enfermagem descansando em colchões colocados diretamente no piso. Nesta sexta, a emissora mostrou sacos de roupas depositados dentro de uma das bilheterias do estádio. O material pode estar contaminado e fica ao alcance de quem passa pela calçada. Um morador de rua foi flagrado dormindo bem ao lado.

O Hospital de Campanha do Maracanã é de responsabilidade do Estado e gerido pela Organização Social Iabas. Procurada pela reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, a Secretaria Estadual de Saúde (SES) informou que “após denúncias sobre local inadequado para repouso dos profissionais de saúde do hospital de campanha do Maracanã e vistoria da equipe técnica da pasta, a questão foi solucionada e garantida que não irá se repetir”.

De acordo com a SES, “agora o espaço de descanso está à disposição das equipes com 110 leitos. Todas as camas e espaços serão utilizadas por equipe multiprofissional, sem distinção entre médicos e outros profissionais. A SES também exige que, desse total de 110, sejam instalados ar-condicionado para 60 leitos, que ainda não contam com os equipamentos”.

A secretaria declarou que realizou vistorias na quinta e nesta sexta-feira, mas não comentou sobre o depósito de roupas. A Iabas ainda não se manifestou.