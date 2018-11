Enem: portões são fechados, candidatos terão 5 horas para fazer prova

Os portões dos locais de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foram fechados às 13h, horário de Brasília. As provas começam a ser aplicadas às 13h30. A partir das 13h, os alunos devem estar em sala de aula e serão realizados procedimentos de segurança.

Hoje é o segundo dia de prova do Enem. Os candidatos terão cinco horas para resolver 90 questões de ciências da natureza e matemática. As provas estão sendo aplicadas em mais de 1,7 mil municípios.

Em São Paulo, na Avenida Vergueiro, zona sul da capital, antes mesmo da abertura dos portões, os estudantes faziam fila em frente aos locais onde serão aplicadas as provas da segunda fase do Enem. A região tem vários prédios de universidades particulares que receberam os inscritos para fazer o exame.

Acompanhados da Guarda Civil Metropolitana (GCM), fiscais da prefeitura paulistana fizeram apreensões de mercadorias de ambulantes que foram aproveitar o movimento dos candidatos. Foram apreendidos carrinhos com isopores, garrafas plásticas de água, latas de refrigerante e canetas esferográficas.

Ansiedade

Enquanto observava a ação dos fiscais, Caio Moreira, de 19 anos, se deu conta que talvez fosse uma boa ideia ter uma caneta extra para fazer a prova. Prestando o exame pela segunda vez, o jovem não escondia a ansiedade. “Meio desesperador”, desabafou sobre os sentimentos antes mesmo da abertura dos portões. Mesmo assim, espera conseguir uma nota que possibilite uma bolsa para cursar publicidade e propaganda, carreira com a qual se identifica pelo apelo criativo. “Acho que me daria bem nessa parte”, projeta.

A possibilidade de criação também é a motivação de Daiane Fernandes. Com 20 anos, ela já faz um curso tecnólogo de design de moda. Mas, dependendo do resultado da prova, pretende ingressar em uma faculdade de design gráfico para ter uma formação com bacharelado. Apesar de ser o quarto exame que presta, Daiane diz que mesmo assim está nervosa. “Eu sou muito ansiosa”, justifica por ter chegado antes mesmo da abertura das portas. Como mora a cerca de 1 hora de distância do local de prova, achou por bem sair com antecedência.

Prestando o Enem pela primeira vez, Mariana Cruz, de 17 anos estava confiante. O resultado da primeira etapa, realizada na semana passada superou as expectativas. “Pontuei legal, não tinha tanta expectativa”, conta. Para hoje, a estudante que pretende ser bióloga esperava, entretanto, um dia mais difícil. “Para essa de exatas, não estou muito confiante, não”, admitiu.

Preparação

Em Brasília, prestes a dedicar as próximas horas às questões de ciências da natureza e matemática, Júlia Daniele Silva Pereira que completa 18 anos amanhã disse que tentou relaxar na última semana. “Tentei ver TV e não pensar muito mas acabei fazendo alguns exercícios de raciocínio lógico”, disse. A estudante afirmou que a escola deu um forte apoio dedicando os últimos dias a atividades de reforço para o Enem. “Espero que consiga ir bem. Para mim esse é o dia mais difícil”, contou.

Assim como Júlia, a também inscrita Rachel Laís Brandao Viana, 17 anos, chegou uma hora antes da abertura do portão para evitar nervosismo. Com voz mais firme e confiante, ela elogiou a organização do evento e as provas e afirmou que tem mais segurança nas disciplinas de hoje. “Acho o dia mais tranquilo mas sei que vou gastar quase todo o tempo porque são muitos cálculos”.

Walison de Sousa, 18 anos, teve que vir de carro. “Gastei mais de meia hora pra chegar e tive que parar longe porque não tinha vaga aqui. Se eu tivesse que vir de ônibus teria que pegar pelo menos dois e ia demorar muito mais”, disse a 15 minutos do fechamento dos portões.

Gabarito

O gabarito oficial do Enem 2018 será divulgado até 14 de novembro e a previsão é que o resultado seja publicado em 18 de janeiro de 2019.

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pelo exame, a primeira fase de provas aplicada no último domingo teve o menor percentual de ausentes desde 2009, quando passou a ter dois dias de aplicação. Menos de 25% dos inscritos não compareceram no domingo passado.

Mesmo quem faltou pode ir ao segundo dia de provas e usar os resultados como autoavaliação. Na manhã deste domingo, a taxa de visualização do Cartão de Confirmação da Inscrição superou os 89,5%.