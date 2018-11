Enem e horário de verão começam domingo (4): entenda para não se perder

São Paulo – Uma preocupação extra assombra os milhões de estudantes que farão o Enem 2018, que começa nesse domingo (4) e tem o segundo dia de prova no dia 11: o horário de verão. Por coincidência, ele também começa no dia 4, na virada do sábado dia 3.

Muitos estudantes ficaram preocupados em perder a prova com a mudança em cima da hora dos relógios. Ninguém quer entrar para o rol dos “atrasados do Enem”. Além disso, alguns celulares podem apresentar problemas com a mudança automática de horário, o que pode gerar mais confusão na história.

Portanto, é bom conferir como vai funcionar o horário de verão e os horários do Enem em cada estado.

Quando começa o horário de verão e em quais estados

À meia-noite do dia 4 os relógios devem ser adiantados em uma hora em dez estados e no Distrito Federal.

A mudança vale para as regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste (São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal) e só acaba em 17 de fevereiro de 2019. Quais serão os horários do Enem Com a mudança do horário de verão, as provas, dependendo do estado e da cidade, começarão em horários diferentes. Mas todos os estudantes terão o mesmo tempo para fazer a prova, cinco horas e meia. Como também há fusos horários diferentes no Brasil, o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais) preparou uma tabela para que cada estudante confira a sua situação e saiba a hora correta do Enem em sua localidade. Confira:

Enem 2018: horário dos fechamento dos portões em diferentes localidades

Também é possível ver a lista de horários no site do Inep, aqui.

Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo

12h – Abertura dos portões

13h – Fechamento dos portões

13h30 – Início das provas

19h – Término das provas em 4/11

Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe, Tocantins

11h – Abertura dos portões

12h – Fechamento dos portões

12h30 – Início das provas

18h – Término das provas em 4/11

Amazonas (com exceção de 13 municípios da região sudoeste), Rondônia, Roraima

10h – Abertura dos portões

11h – Fechamento dos portões

11h30 – Início das provas

17h – Término das provas em 4/11

Acre, Amazonas (13 municípios da região sudoeste: Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Boca do Acre, Eirunepé, Envira, Guajará, Ipixuna, Itamarati, Jutaí, Lábrea, Pauini, São Paulo de Olivença e Tabatinga)

9h – Abertura dos portões

10h – Fechamento dos portões

10h30 – Início das provas

16h – Término das provas em 4/11