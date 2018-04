Enel eleva oferta

O conselho de administração da distribuidora de energia Eletropaulo cancelou a oferta primária de ações prevista para acontecer ontem. A decisão foi tomada em reunião realizada logo após a italiana Enel aumentar sua proposta para comprar a empresa, de 28 para 32 reais por ação. Com a oferta, que avalia a Eletropaulo em 5,3 bilhões de reais, a Enel retomou a liderança na disputa pelo controle da epmresa. A decisão da disputa com a espanhola Iberdrola, que na semana passada anunciou uma oferta de 29,40 reais por ação, deve ser decidida em um leilão na bolsa em 18 de maio.

Mais uma mala de dinheiro

O empresário Joesley Batista, do grupo J&F, confirmou, em depoimento à Polícia Federal, ter repassado 500.000 reais em espécie ao senador Ciro Nogueira (PP-PI), presidente nacional do Partido Progressista. Joesley contou sobre a entrega de uma mala com o dinheiro vivo ao parlamentar em depoimento ao delegado Cleyber Malta Lopes no dia 6 de abril. O relato faz parte da investigação aberta para apurar se o ex-procurador Marcelo Miller auxiliou os delatores da J&F ainda quando estava na Procuradoria-geral da República (PGR). De acordo com o empresário, a entrega do dinheiro foi efetuada pelo então diretor de relações Institucionais da J&F, Ricardo Saud, na garagem da residência de Batista, na capital paulista, em 17 de março de 2017. Nesta terça-feira, Ciro foi alvo de uma operação da PF, que cumpriu mandados de busca no gabinete e na residência do senador por ordem do ministro Edson Fachin, do Supremo.

Reajuste do Bolsa Família

O presidente Michel Temer vai anunciar no dia 1º de Maio, Dia do Trabalho, o segundo reajuste do Bolsa Família em sua gestão, de acordo com o jornal O Estado de S.Paulo. O percentual do ajuste, entretanto, ainda será definido numa reunião que deve acontecer amanhã com representantes do Planejamento e do Ministério do Desenvolvimento Social, que administra o benefício. Um reajuste para repor a inflação de 2017, de 2,95%, teria um custo de 1 bilhão de reais.

Malária explode em Roraima

A Secretaria da Saúde de Roraima confirmou 5.750 casos de malária em todo o estado no período de 1º de janeiro a 30 de março deste ano. Desse total, 2.040 são importados de outras unidades federativas ou de outros países. Na semana passada, a pasta havia informado que grande parte dos casos de malária notificados no estado são provenientes da Venezuela. “Os dados são preocupantes e o estado tem intensificado ações para combater a doença”, informou a secretaria por meio de nota. Em 2016, foram registradas quase 9.000 casos de malária em Roraima, enquanto em 2017 o número subiu para mais de 14.000.

Pior março na história

O governo central registrou um déficit primário de 24,827 bilhões de reais em março, o pior desempenho para o mês na série histórica, que tem início em 1997. O resultado reúne as contas do Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central. Entre janeiro e março deste ano, o resultado primário foi de déficit de 12,980 bilhões de reais, o melhor resultado desde 2015. Em igual período do ano passado, esse mesmo resultado era negativo em 19,563 bilhões. Em 12 meses, o governo central apresenta um déficit de 119,5 bilhões de reais, o equivalente a 1,78% do PIB. Para este ano, a meta fiscal admite um déficit de até R$ 159 bilhões nas contas do Governo Central.

Leilão de petróleo adiado

Uma reportagem do jornal O Estado de S.Paulo mostrou que o megaleilão de petróleo previsto para acontecer até o fim do ano está praticamente excluído do cronograma de 2018 e deve ficar para o próximo presidente. O leilão — que renderia entre 80 bilhões e 100 bilhões de reais aos cofres do governo — deve ser adiado por causa de uma disputa envolvendo a União e a Petrobras em torno da “cessão onerosa”, área que abrange seis blocos de pré-sal na Bacia de Santos. Em 2017, a licitação dessa área era considerada uma peça-chave para o governo cumprir a meta fiscal de 2018. Mas, agora, a avaliação é que o governo não precisaria mais desses recursos extras para cumprir a meta deste ano. Com a notícia, as ações preferenciais e ordinárias da Petrobras caíram 2,99% e 3,17%, respectivamente.

Dólar: novo recorde

O dólar fechou em alta novamente nesta quarta-feira 25 depois atingir o patamar de 3,50 reais durante o dia, o maior nível em quase dois anos. A moeda americana ficou em 3,4860 reais na venda, maior nível de fechamento desde 13 de junho de 2016 (3,4867 reais). Em cinco sessões seguidas de alta, o dólar acumulou ganho de 3,13% e, no mês, a valorização já chegou a 5,63% até agora. O dólar futuro tinha alta de cerca de 0,35% no final da tarde.

Todos querem a Sky

O grupo norte-americano de TV a cabo Comcast fez uma oferta de 22 bilhões de libras (31 bilhões de dólares) pela companhia de televisão por assinatura Sky, nesta quarta-feira. A proposta supera em 16% uma proposta de aquisição já acertada pela empresa com a Fox. A Comcast, que fez uma primeira oferta de 12,50 libras por ação em fevereiro, afirmou que vai continuar trabalhando com conselheiros independentes da Sky para conseguir uma recomendação para sua oferta. A Sky tem sido disputada por grandes conglomerados de tv. No início do mês, a companhia britânica recebeu também uma proposta da Walt Disney, que queria adquirir 39% da companhia, com a aquisição de ações da Twenty-First Century Fox. No ano passado, a Fox concordou com uma oferta para comprar toda a Sky, mas ainda aguarda aprovação regulatória, enquanto a Disney concordou em comprar os ativos da Fox, incluindo sua participação na Sky, em um acordo separado também sujeito ao aval regulatório.

Facebook supera expectativas

O Facebook divulgou nesta quarta-feira seu relatório trimestral e superou as estimativas dos analistas. As ações da companhia, que caíram mais de 9,5% após o escândalo de vazamento de dados para a consultoria Cambridge Analytica, tiveram um aumento de 2,2%. O número de usuários mensais chegou a 2,2 bilhões, 13% a mais do que registrado no mesmo período, no ano passado. O lucro da empresa foi de 4,99 bilhões de dólares, quase 2 bilhões de dólares a mais do que no ano passado. A empresa registrou um aumento de 49% na receita, valor equivalente a 11,97 bilhões de dólares.